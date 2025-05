Anadolu’nun ilk, Türkiye’nin ise üçüncü lisesi olma özelliğini taşıyan ve 1. Dünya, Balkan ve Kurtuluş Savaşlarında tüm öğrencileri cepheye gittiğinden ötürü mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 140’ıncı kuruluş yılını kutluyor.

20 Nisan 1885’ten bu yana koca bir eğitim çınarı olarak Kastamonu’da hizmet vermeye devam eden Anadolu’nun ilk, Galatasaray ve İstanbul Lisesinden sonra Türkiye’nin üçüncü, yine Türkiye’nin ilk resmi lisesi olma özelliğini taşıyan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinde 140’ıncı kuruluş yılı heyecanı yaşanıyor. Kastamonu, 1. Dünya, Balkan ve Kurtuluş Savaşlarında en çok şehit veren illerin başında geliyor. Bu kapsamda 1. Dünya, Balkan ve Kurtuluş Savaşlarında 1914-1918 yılları arasında Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi’nden 120 öğrenci kara tahtaya "Hocam, biz vatan için cepheye gidiyoruz; bizi yok yazmayınız" notunu düşerek cepheye savaşmaya gitmiştir. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, savaş yıllarında lise kısmı şubelerinin birçoğunu açamadığı gibi mezun da veremedi. Lisenin cepheye giden öğrencilerinden büyük bir bölümü geri dönemeyerek şehit düşmüştür.

Yurdun dört bir tarafından Kastamonu’ya gelen okulun mezunları, dönem arkadaşları ile bir yandan hasret giderirken, diğer yandan da lise tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı.

"Gençlerimizi, donanımlı ve gelecek yüzyılı kurgulayacak gençler yetiştirme gayreti içerisindeyiz"

Abdurrahmanpaşa Lisesi Okul Müdürlüğü ile Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunları Derneği tarafından Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kutlama programında konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Abdurrahmanpaşa Lisesi’nden devlet için, millet için çok önemli kişiler yetişmiştir. Bu okulumuz, yeri gelmiş cephede bulunmuş, yeri gelmiş eline kalem almış, yeri gelmiş başka mecralarda bu vatan için, bu millet için gayret sarf etmiş. Bugün büyük ve güçlü bir Türkiye’nin oluşması için bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla buradan mezun olacak, Kastamonu’dan mezun olacak tüm gençlerimizi en işi şekilde yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. Sizlerin de ben, vereceğiniz kıymetli desteklerle inşallah çok daha büyük bir Türkiye inşa edecekler. Çünkü bizler inanıyoruz ki, bizim yetiştirdiğimiz gençlerimize şu anda dünyadaki tüm insanlık bu gençleri bekliyor. Bizler bunu biliyoruz ve bu inançla da gençlerimizi, donanımlı, gelecek yüzyılı kurgulayacak gençler yetiştirme gayreti içerisindeyiz ki bu, Abdurrahmanpaşa Lisesi içerisinden çıkacak gençlerimizi de inşallah hem bu ülkenin hem de tüm dünya insanlığının yararına olacak ve onlara yol aydınlığı olacaktır" dedi.

"Bu salonda her şiir, her alkış, her gözyaşı, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz köprünün bir parçasıdır"

Abdurrahmanpaşa Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu ise, "Bugün burada yalnızca bir yıldönümünü değil, bir tarihin, bir ruhun ve bir aidiyetin 140 yıllık öyküsünü kutlamak için toplandık. 1885 yılında Osmanlı’nın mektebi olarak temelleri atılan, sonrasında Cumhuriyetin aydınlığıyla büyüyen ve bugün çağdaş Türkiye’nin eğitim emektarlarından biri haline gelen Abdurrahmanpaşa Lisesi, sadece bir okul değil, bir medeniyet tasarrufunun, bir karakter inşasının adıdır. Bir yol düşünün ki yalnızca bilgi öğretmiyor, aynı zamanda gençliğe yön, millete sadakat, vatana aşk, insana umut öğretiyor. Bir okul düşününki sadece birey yetiştirmiyor, karakter dokuyor, vicdan şekillendiriyor, ruh inşaa ediyor. Bu okul, işte bu topraklarda hepimizin gönlünde yaşayan Abdurrahmanpaşa Lisesi’dir. Bugün burada sadece kurucumuz Abdurrahman Nurettin Paşa’nın vizyonunu değil, aynı zamanda onu izleyen yüzlerce idealist öğretmenin, binlerce vefalı öğrencinin ortak hafızasını selamlıyoruz. Bugün burada geçmişte yazılmış hikayenin kahramanlarını anıyor aynı zamanda bu hikayeyi yazmaya devam edecek genç yürekleri alkışlıyoruz. Bugün, bu salonda her şiir, her alkış, her gözyaşı, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz köprünün bir parçasıdır. Biz bu köprüden yürürken arkamızda emek veren nice öğretmeni, önümüzde yolumuzu aydınlatacak nice öğrenciyi taşıyoruz" diye konuştu.

Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Nurten Ciğerci de, "Koskoca geçen 140 yıl, neredeyse 1,5 asırlık koca bir çınar. İyi ki yolumuz bu koca çınar liseden geçmiş. Bizi bu yolda yetiştiren tüm öğretmenlerimize, birlikte yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyorum. Kaybettiklerimizin de mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okulun mezunları tarafından mandolin konseri verildi. Okulun diğer mezunlarının da şarkı söyleyerek eşlik ettiği gösterinin ardından şiirler okundu ve zeybek oyunu sergilendi. Ardından öğrencilerden oluşan okul korosu şarkılarını seslendirdi. 70’li yıllara ait pop müziklerinin de yer aldığı konser sonrası "Bizi Yok Yazmayın" konulu kısa film izlendi. Okulun mezunlarının hatıralarının paylaşıldığı kutlama etkinliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Ah Şu Gençler" konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Öğrencilerin, hem verdikleri konserde hem de oynadıkları tiyatro oyununda gösterdikleri performans davetliler tarafından büyük alkış aldı.

Okul marşının da hep bir ağızdan söylendiği kutlamalarda son olarak en yaşlı mezun olan Yavuz Ballık’a okulun plaketi takdim edildi. Kutlamalar, bugün içerisinde gerçekleştirilecek çelenk sunumu, sergi açılışları ve söyleyişi ile devam edecek.