Esenyurt Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında düzenlenen 'El Emeği Sergisi', Torium AVM'de ziyaretçilerini ağırladı. Belediyenin kültür ve sanat kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerin emek, sabır ve sevgiyle hazırladığı el emeği ürünler sergilenerek satışa sunuldu.

Kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları ve ev ekonomisine katkı sunmalarını amaçlayan kursların ardından hazırlanan sergide; el örgüsü ürünlerden yakma tablo çalışmalarına, katı sanatından mum yapımına, çeyizlik işlemelerden dekoratif aksesuarlara kadar birçok farklı el sanatı ürünü yer aldı. Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, kadın kursiyerlerin el emeği ürünlerini ilgiyle incelerken ortaya konulan çalışmaları beğeniyle karşıladı. Sergi alanında geleneksel el sanatları ile modern tasarımlar bir arada sunulurken, kursiyerler de ürünleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

'Emeğimizi sergilemekten mutluyuz'

Kursiyer Sevgi Samancı, dört aylık bir eğitim sürecinin ardından ürünlerini sergilemenin gururunu yaşadığını belirterek, 'Hepsi büyük emek, zahmet ve sabır isteyen çalışmalar. Emeğimizi sergilemekten mutluyuz. Stantlarımızın daha fazla olmasını istiyoruz. Desteklerinden dolayı belediyemize teşekkür ediyorum' dedi.

Hem üretiyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Bir diğer kursiyer Fatma Yıldırım ise belediyenin sunduğu imkanların kadınlar için önemli olduğunu ifade ederek, 'Kadınlar burada kendi ürünlerini sergileyebiliyor. Ürünler hem özel hem de uygun fiyatlı. Bir şey üretmek insanı mutlu ediyor, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlıyoruz' diye konuştu.