Manisa'nın Demirci ilçesinde her hafta pazar günü kurulan 2. el oto pazarı, bu hafta nostaljik araçların geçidine sahne oldu. 1976 model orijinal Land Rover Jeep ve 1973 model Murat 124'ler, modern araçları geride bırakarak pazarın ilgi odağı haline geldi.

Demirci Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve kısa sürede bölgenin ticaret merkezi haline gelen 2. el oto pazarı, çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Gördes, Köprübaşı, Selendi, Kula, Salihli ile Kütahya'nın Simav ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinden gelen alıcı ve satıcılar, pazarda yoğunluk oluşturuyor.

Orijinal arabalar pazarın yıldızı oldu

Bu hafta kurulan pazarda, modelli araçların yanı sıra satışa sunulan nostaljik otomobiller vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yarım asrı geride bırakan ve orijinalliklerini koruyan araçlar pazarın gözdesi oldu. Özellikle 1976 model, sadece 11 bin kilometrede olan ve orijinalliğiyle göz dolduran Land Rover Jeep, arazi aracı tutkunlarını başına topladı. Türk sinemasına ve yollarına damga vuran 1973 model Murat 124'ler ise pazarın en çok konuşulan araçları arasında yer aldı. Nostalji tutkunları, orijinal parçaları ve bakımlı halleriyle dikkat çeken bu araçları yakından inceleyerek araç sahipleriyle sıkı pazarlıklara girişti.

Bölge ekonomisine 'Demirci' dopingi

İlçedeki ticari hayatı canlandıran pazar, çevre ilçelerden gelen yoğun katılım sayesinde bölge ekonomisine ciddi bir sirkülasyon sağlıyor. Hem araç ticareti hem de dışarıdan gelen misafirlerin ilçe esnafından yaptığı alışverişler, Demirci'nin ekonomik canlılığını artırıyor.

'Ticaretin kalbi Demirci'de atıyor'

Pazardaki yoğunluğu ve nostaljik araçlara olan ilgiyi değerlendiren Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarın bölgesel bir güç haline geldiğini belirtti. Başkan Kara yaptığı açıklamada; 'Demirci'mizde kurduğumuz bu pazar, artık sadece bir araç alışveriş noktası değil, çevre illerin ve ilçelerin buluşma noktası oldu. Bugün burada 1976 model bir Jeep'in veya bir Murat 124'ün gördüğü ilgi, pazarımızın ne kadar renkli ve tercih edilen bir yer olduğunu gösteriyor. Amacımız ilçemize hem sosyal hem de ticari bir hareketlilik kazandırmaktı; bugün görüyoruz ki çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaşımızla bunu başardık. Esnafımız memnun, vatandaşımız memnun. Demirci'yi bölgenin çekim merkezi yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Pazarda araçlarını sergileyen satıcılar, her hafta artan ilgiden memnun olduklarını dile getirirken; alıcılar ise hem modelli hem de klasik araçları bir arada bulabildikleri için Demirci 2. El Oto Pazarı'nı tercih ettiklerini ifade etti.