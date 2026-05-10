Kayseri'de 10 Mayıs Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken, müşterilerin tercihi ise kırmızı gül oldu.

20 yıldır çiçekçilik sektöründe bulunan Mehmet Bener; 10 Mayıs Anneler Günü için hazırlık yaptıklarını söyledi. Anneler Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini söyleyen Bener, 'Kayseri'de 20 yıldır çiçek sektörüyle uğraşıyorum. Anneler Günü hazırlığımızı yaptık. Şimdiden tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hazırlığımızda saksı çiçekleri, buketler olsun iş yerline gönderim sağlıyoruz ve gelip mağazamızdan alabiliyorlar. Anneler Günü'nde en çok buketler, kırmızı gül tercih ediliyor bunların yanı sıra saksı bitkilerimizde tercih ediliyor. Gülün tanesinin fiyatı 100-150 TL arasında kalitesine göre değişiyor. Saksı çiçeklerinde ise 250-300 TL'den başlayıp, Bin 500 TL' ye kadar çıkabiliyor' dedi.