Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte gençler denize girmeye başladı.

Hafta sonuna doğru güneşli havayı fırsat bilen gençler, güneş altında 28 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla denize girerek sezonun ilk kulaçlarını attı. Özellikle hafta sonu etkili olan sıcak hava, sahil şeritlerinde hareketliliğe sebep oldu. Mudanya ve Gemlik ilçeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz ve deniz turizmi kapsamında yerli turistlerden ilgi görecek.

Bölgedeki plajlar, güneşin tadını çıkarmak ve denize girmek isteyen vatandaşların bu yaz da uğrak noktası olacak.