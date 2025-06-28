Esenyurt’ta evine dönen yaşlı bir kadın, ev sahibinin kira alamadığı gerekçesiyle eşyalarını sokağa attığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşlı kadın, kirasını düzenli olarak ev sahibinin babasına ödediğini belirterek haksız bir şekilde evsiz kaldığını ifade etti. Esenyurt Belediyesi sokağa atılan kadına sahip çıktı.

Esenyurt’un Orhangazi Mahallesi’nde akşam saatlerinde evine dönen yaşlı bir kadın, eşyalarını sokakta bulunca büyük bir şok yaşadı. Dilber Tokacar adlı vatandaş, kiracısı olduğu evin sahibi tarafından, kira alamadığı gerekçesiyle mahkemeye verildiğini ve tahliye kararı sonrası eşyalarıyla birlikte sokağa atıldığını öğrendi. Yaşlı kadın, kirasını düzenli olarak ev sahibinin babasına ödediğini belirterek haksız bir şekilde evsiz kaldığını ifade etti. Olayın duyulmasının ardından Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Belediyeye ait ekipler, Dilber teyzenin sokakta kalan eşyalarını mahallenin gençleriyle birlikte güvenli bir şekilde belediyenin deposuna taşıdı. Esenyurt Belediyesi ve mahalle sakinleri, yaşlı kadına sahip çıkarak ona yeni bir yaşam alanı oluşturmak için seferber oldu. Tokacar’a yeni bir ev arayışına giren ekipler, Esenyurt Kaymakamlığı ile birlikte kira yardımı ve nakdi yardım desteğinde bulundu.

"Komşuluk zor günde belli olur"

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İlknur Daşdemir, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un süreci yakından takip ettiğini ve Dilber teyzenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması yönünde talimat verdiği söyleyerek, "Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleriyle örnek bir dayanışma sergilendi. Komşuluk, sadece aynı mahallede yaşamak değil, zor zamanlarda birbirinin yanında olmaktır. Dilber teyzemiz eşyalarıyla birlikte sokağa bırakıldığında mahallemizin gençleri hemen bize haber verdi. Belediyemiz olarak eşyalarını güvenli bir şekilde aldık, kendisine kalacak ev bulana kadar yanında olacağımızı söyledik. Ancak en büyük dayanışmayı mahalleli gösterdi. Onu otelde ağırlamamızı istemediler, ’o bizim emanetimiz’ dediler ve evlerinde misafir ettiler. Bu insanlık ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Daşdemir, ayrıca Dilber teyze için belediye tarafından başlatılan kira desteği ve nakdi yardım sürecinin sürdüğünü, uygun bir ev bulunduğunda temizliğinin belediye ekiplerince yapılarak eşyanın yerleştirileceğini söyledi.

"Allah bin kere razı olsun"

Başkan Vekili Aksoy’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Dilber Tokacar ise, "Ben Esenyurt’ta kiracıydım, ev sahibi beni gece yarısı eşyalarımla birlikte sokağa attı. Kirasını babasına düzenli veriyordum. Belediyeye haber verdiler, hemen geldiler. Allah bin kere razı olsun. Eşyalarımı topladılar, şimdi bana ev arıyorlar. Devletimiz kiracılara sahip çıksın, kimse sokakta kalmasın. Siz olmasaydınız ben sokakta kalacaktım" dedi.