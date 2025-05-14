Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi’nde eğitim gören miniklere, Trafik ve İlk Yardım Haftası’na özel farkındalık etkinliği düzenlendi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası çerçevesinde, Es Çocuk Evi’nde trafik güvenliği konusunda önemli bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitime, Trafik Eğitim Merkezi’nden uzman trafik polisleri katıldı. Miniklere trafikte uyulması gereken kurallar, yayaların ve sürücülerin nasıl davranması gerektiği hakkında interaktif bir eğitim verildi.

Çocukların trafik bilincinin artırılması amaçlandı

Eğitimde, çocuklar eğlenceli şarkılar ve oyunlar eşliğinde trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Polisler, hem yayaların hem de sürücülerin trafik kurallarına nasıl uymaları gerektiğini, sorumluluklarının neler olduğunu öğrencilere anlatırken, dikkatli olmanın önemi üzerinde durdular. Eğitimin sonunda ise öğrencilere Trafik Dedektifi kimlik kartları dağıtılarak, öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayabilmeleri amaçlandı. Bu eğitimin, çocukların trafik bilincini artırmayı ve güvenli bir toplum için küçük yaşta farkındalık oluşturmayı hedeflediği belirtildi.