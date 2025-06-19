Erzurum’da 2025 yılı Mayıs ayında 881, Türkiye genelinde Mayıs ayında 130 bin 25 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2025 yılı Mayıs ayı konut satışında ülke sıralamasında 31. sırada yer aldı. Erzurum’da 2025 yılı Mayıs ayı içinde satışı yapılan 881 konuttan; 112’si ipotekli ve 769’u diğer gruptan gerçekleşti. 629 konut ikinci el, 252 ise ilk el satış oldu.

Erzurum’da 2024 yılında aynı dönemde 868 konut satışı gerçekleşmişti.