Erzurum’da gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin TL değerinde parfüm ele geçirildi.

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan çalışmalar neticesinde; Aşkale ve Horasan ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 TL olan 777 adet çeşitli boy ve markada gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Kaçak parfümlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken konuyla ilgili olarak şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele edilmeye kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi.

Kaynak: iha