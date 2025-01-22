Erzurum’da Karayolları Bölge Müdürlüğü kapsamında devam eden projeler için 2024 yılında yapılan harcama miktarı 3,3 milyar oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Erzurum’da toplam bin 680 km yol ağı ( Bin 73 km devlet yolu, 607 km il yolu) bulunuyor. Bu ağın: 589 kilometresi bitümlü sıcak karışım , 953 kilometresi sathi kaplama ve 138 kilometresi diğer yollar şeklinde. 2002 yılında yalnızca 49 kilometre olan bölünmüş yol ağı, 2003-2024 yılları arasında yüzde 1166 oranında artarak 620 kilometreye ulaştı. Bugün, Erzurum’daki yol ağının %37’si bölünmüş yollardan oluşuyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2024 yılında Erzurum’da; bin 942 metre tünel kazı+destekleme ve 2 bin 396 metre nihai beton kaplama,1,7 kilometre tek yol yapımı,16,4 kilometre bitümlü sıcak karışım, 223 kilometre asfalt çalışması 46,31 kilometre oto korkuluk yapımı, bin 780 metrekare trafik düşey işaretleme, 1 milyon 20 bin metrekare trafik yatay işaretleme tamamlandı. 1 adet sinyalizasyon hizmete sunuldu. Ayrıca, 729 bin 708 aracın ağırlık ve boyut denetimi yapıldı.

Erzurum’da halen Kop, Kırık, Dallıkavak, Çirişli, Olur-Ardanuç tünellerinde çalışmalar devam ediyor.

2024 yılında bu projelerde toplamda bin 942 metre kazı ve destekleme, 2 bin 396 metre nihai beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Erzurum’da halen 20 projede çalışmalar sürüyor. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 43,5 milyar TL olup, bugüne kadar 31,5 milyar TL harcama gerçekleştirildi. 2024 yılında yapılan harcama ise 3,3 milyar TL olarak kaydedildi.