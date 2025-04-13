Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında; 381 denetim yapılırken olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 adet idari yaptırım kararı uygulandı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 23 adet numune alındı.

Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 12 başvuru değerlendirildi.