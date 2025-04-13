Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.
07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında; 381 denetim yapılırken olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 adet idari yaptırım kararı uygulandı.
Analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 23 adet numune alındı.
Ermenilerin Erzurum’a yönelik talepleri konulu panel Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 12 başvuru değerlendirildi.
Kaynak: İHA