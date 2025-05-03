Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik yapılan kontrollerde son bir hafta içerisinde 369 işyeri denetlendi.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, 25 Nisan -2 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde 369 denetim yapılırken denetimlerde idari yaptırımı gerektirecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca analize dayalı yapılan çalışmalarda 8 adet numune alındığı, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 12 başvurunun değerlendirildi kaydedildi.