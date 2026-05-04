Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane Tabip Odası'nın gerçekleştirilen olağan seçimlerinde mevcut başkan Dr. Furkan Soner Taş, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane Tabip Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Mevcut başkan Dr. Furkan Soner Taş, demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimlerde meslektaşlarının desteğini alarak tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'ne muhalif duruşuyla bilinen Dr. Taş, seçim sonrası yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi.

'Mevcut merkez konsey ile mücadelemiz sürecek'

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Dr. Furkan Soner Taş, 'Bugün Tabip Odamızın toyunu gerçekleştirdik. Son derece demokratik bir seçim oldu. 7+1 delegemizle TTB'nin 26-28 Haziran tarihlerindeki genel kuruluna katılacağız. Odamızı ve meslektaşlarımızı hakkıyla temsil edecek, mevcut merkez konsey ile mücadelemize devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hekimlere verdiği değeri tüm meslektaşlarımıza hissettireceğiz' dedi.

'Kişisel Egolara Müsaade Etmeyiz'

Adaylık süreciyle ilgili de konuşan Taş, 'Tabip Odası yönetimi demokratik seçimlerle belirlenir. Şartları sağlayan her tabip aday olabilir. Ancak bilinmelidir ki; Tabip Odasında kimsenin egosunu tatmin etmesine müsaade etmeyiz. Bu vesile ile seçilen yönetim kurulumuzu, denetleme kurulumuzu, onur kurulumuzu ve üst kurul delegelerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bize güvenen, oy veren vermeyen tüm hekimlerimize şükranlarımı sunarım' ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim belirlendi

Seçimler sonucunda odanın yeni yönetim organları şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu: Furkan Soner Taş, Celal Yazıcı, Ayşe Nur Daş, Ender Bastem, Ertuğrul Çoruh, Konca Altınkaynak, Orhun Dönmez. Denetleme Kurulu: Sefa Bilici, Oğuzhan Aygün, Gökhan Tekin. Onur Kurulu: Ahmet Nezih Kök, Zahide Koşan, Sevilay Özmen, Zeynep Çakır, İdeal Bera Yılmaz Kartal. Üst Kurul Delegeleri: M. Çağatay Engin, M. Cenk Turgut, Halil İbrahim Taşci, Burhan Gündoğdu, Namık Kopan, Serdar Gözüm, Ramazan İnce.