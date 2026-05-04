2019 yılında hayata geçirilen Bölgesel Kariyer Fuarları (BKF), 2026 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, 'Kariyerine Güç Kat' temasıyla yedinci kez düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Aras Elektrik de yerini alarak gençlerle bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen KUDAKAF'26; 6 üniversitenin paydaşlığında, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve meslek odalarının katkılarıyla hayata geçirildi. İki gün süren fuar boyunca öğrenciler, yeni mezunlar ve mezun adayları; iş ve staj fırsatlarını yakından inceleme imkânı buldu. Aras Elektrik standı, fuar süresince yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler; şirketin kariyer imkanları, staj programları ve işe alım süreçleri hakkında detaylı bilgi edinirken, şirket temsilcileri de enerji sektöründe kariyer planlayan gençlere yol gösterdi. Ayrıca katılımcılar, sektörün güncel dinamikleri ve gelecekte öne çıkacak fırsatlar hakkında bilgilendirildi. Kurumsal İletişim Birimi, ziyaretçilere Aras Elektrik'in vizyonu, misyonu ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler sunarak şirketin değerlerini aktardı. İnsan Kaynakları ekibi ise işe alım süreçlerinden kariyer planlamasına kadar pek çok konuda gençlere rehberlik etti ve sektördeki kariyer eğilimlerine dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Gençlerin kariyer yolculuğuna destek

Enerji sektöründe güçlü bir kariyer hedefleyen gençler için Aras Elektrik, yalnızca bir istihdam kapısı olmanın ötesinde gelişimi destekleyen bir yapı sunmayı amaçlıyor. Eğitim programları, mentörlük fırsatları ve yetenek geliştirme projeleriyle genç profesyonellerin kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmalarına katkı sağlıyor. Fuar boyunca Aras Elektrik standını ziyaret eden katılımcılar, uzmanlarla birebir görüşme fırsatı yakalayarak merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt buldu. Bu etkileşim sayesinde hem sektöre dair kapsamlı bilgi edinme hem de kendi kariyer hedeflerini şekillendirme imkânı elde ettiler.

KUDAKAF gibi organizasyonların gençlerin kariyer planlamasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Aras Elektrik yöneticileri, önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerde yer almaya devam edeceğini belirtti.