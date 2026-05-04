Erzurum Valisi Aydın Baruş, hem asırlık çınarları hem de vatan kahramanlarını unutmadı. Vali Baruş, 99 yaşındaki Şahsenem Özkurt ve kahraman gazileri evlerinde ziyaret ederek gönülleri fethetti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, il genelinde gerçekleştirdiği hane ziyaretleri kapsamında toplumun değerleri ve kahramanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Baruş'un ilk durağı, şehrin asırlık çınarlarından biri olan 99 yaşındaki Şahsenem Özkurt'un evi oldu. Şahsenem Özkurt ile yakından ilgilenen ve bir süre samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Baruş, yaşlıların toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu belirtti. Ziyaret sonunda Özkurt'un hayır dualarını alan Baruş, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Gazilere vefa ziyareti

Programına kahraman gazileri ziyaret ederek devam eden Vali Aydın Baruş, Gazi Mehmet Kaban ve Gazi Yalçın Uzun'u hanelerinde ziyaret etti. Gazilerle tek tek ilgilenen ve taleplerini dinleyen Vali Baruş, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyaretlerde, vatan savunmasında gösterilen fedakarlıklar hatırlanarak gazilere şükran duyguları iletildi.

Ziyaretlerle ilgili yapılan değerlendirmede, büyüklerin tecrübelerinden istifade etmenin ve kahraman gazilere sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu vurguladı.