Erzurum'u temsilen Türkiye Yarı Finalleri'ne katılan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Yıldız Erkek Voleybol Takımı, gösterdiği üstün performansla adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı.

Bingöl'de oynanan yarı final müsabakalarında rakiplerine adeta set şansı tanımayan Erzurum ekibi, ilk maçta Bingöl Spor Lisesi'ni 3-0, ikinci maçta ise Muş Lalezar Spor'u yine 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Aşkaleli sporculardan oluşan takım, oynadığı iki karşılaşmada da set vermeden sahadan galip ayrılarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce Erzurum'da oynanan müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde ederek yarı finallere yükselen ekip, bu sonuçlarla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Takımın elde ettiği bu önemli başarıda emeği geçenlere teşekkür eden antrenör Mehmet Kırık, başta İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat ve Gençlik Spor il Müdürü Levent Çakmur olmak üzere destek veren herkese şükranlarını iletti.

Takımın başarısında büyük pay sahibi olan antrenör Mehmet Kırık ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Çocuklarımız sahada inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Disiplinli çalışmalarımızın karşılığını almak bizleri son derece mutlu etti. Rakiplerimize karşı set vermeden kazanmak, takımımızın ne kadar hazır ve istekli olduğunun göstergesidir. Bu başarı sadece bizim değil, tüm Aşkale'nin ve Erzurum'un başarısıdır. Bizlere her zaman destek olan ilçe Kaymakamımıza Belediye Başkanımıza İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Asıl hedefimiz Türkiye Finalleri'nde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek.'

Erzurum GSK Yıldız Erkek Voleybol Takımı, şimdi gözünü Türkiye Finalleri'ne çevirirken, Aşkale ve Erzurum halkı genç sporcuların başarısıyla gurur duyuyor.