Erzincan’da 40 bini aşkın üyesiyle Erzincan’ın en büyük tarımsal amaçlı sivil toplum örgütü olan Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi, 2024 Yılı Mali Olağan Kurul ve Denetim Organı seçimlerinin yapıldığı kongre gerçekleştirildi.

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifinin mali kongre heyecanı Erzincan Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Mali kurul öncesinde konuşan Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Harun Karakaş, kooperatif olarak verdikleri hizmetleri anlatarak, yeni sezonda da üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mali kurulun açılış bölümünde konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, şekerpancarı üretiminin Erzincan tarım deseni içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek; Erzincan tarım sektörünün tüm aktörleriyle güçlü bir birliktelik sergilediğini kaydetti.

Yapılan seçim sonunda; Denetleme Organı üyeliklerine Gökhan Yılmaz, Selçuk Güzel ve Mitat Özdemir seçildiler.