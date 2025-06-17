Erzincan’da fidanların yetişmesinden dikimine ve bakımına kadar kadın işçiler önemli rol oynuyor.

Erzincan’da ormancılık faaliyetlerinin çok yönlü ekolojik, teknik, sosyal ve kültürel istekler göz önünde bulundurularak verimli bir şekilde yapılması, ormanların sağlıklı ve genç olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, ormancılık çalışmalarında en az kaynak kullanımı ile en yüksek faydanın sağlanması, verimlilik ve kalitenin artırılması için yapılan çalışmalarda kadın orman işçileri önemli bir rol üstleniyor.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinde ve ormanların bakım işlerinde o yörenin kadınları ön plana çıkıyor.

Orman kaynaklarından alınan bilgiye göre istihdam olanakları incelendiğinde yörede kadınların çoğunlukla ağaçlandırma, gençlik bakımı ve fidanlık işlerinde önemli görevler üstlendiği görülüyor.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü sahasında her yıl ortalama 300 bin ağacın bakımı kadınlar tarafından yapılırken Erzincanlı kadınların, tohumların fidana, fidanların ağaca, ağaçların ormana dönüşmesinde önemli rolü bulunuyor. Kadın işçiler hem aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar hem de ormanların verimliliğinin artması ve sürdürülebilirliğinin devam etmesi amacıyla yaz boyunca çalışıyorlar.