Çanakkale Valiliği, son günlerde yaşanan yangınlara karşı yaptığı açıklamada anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

Çanakkale Valiliği, son günlerde yaşanan yangınların büyük bölümünün biçerdöver kullanımındaki ihmaller, anız yakma ve dikkatsizliklerden kaynaklandığını belirterek anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu ve ateşle tarım arazilerine yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. Valilik yaptığı paylaşımla özellikle hasat döneminde kullanılan tarım makinalarının sebebi olduğu kıvılcımların rüzgarın etkisiyle orman ve tarım arazilerinde büyük yangınlara neden olduğunu açıkladı. Paylaşımda son olarak yangına sebep olan şahıslara karşı adli ve idari işlem uygulanacağını ifade edilerek "Lütfen dikkatli olalım. Küçük bir ihmal, telafisi imkânsız kayıplara yol açabilir" uyarısında bulunuldu.