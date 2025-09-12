Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında ilgili birim amirlerin katılımlarıyla "Hız Sınırını Belirleyen İşaretlemelerde Sadeleşme Yapılması ve Ülke Genelinde Yeknesaklığın Sağlanması" konulu toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal tarafından "Hız Sınırını Belirleyen İşaretlemelerde Sadeleşme Yapılması ve Ülke Genelinde Yeknesaklığın Sağlanması" konulu sunum yapılarak, Merkez Trafik Komisyonu kararları doğrultusunda Erzincan’da yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Diğer paydaş kurum yetkililerinin de konu ile ilgili olarak görüş ve önerilerini konuştukları toplantıda Vali Hamza Aydoğdu, düzenli bir trafik akışının sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için yapılan çalışmalardan dolayı ilgili tüm birimlere teşekkür etti.

Vali Aydoğdu, trafik denetimlerinin ve düzenlemelerinin önemli olduğunu, ancak bununla birlikte trafik eğitimlerinin de oldukça önemli olduğunu belirterek, ilgili birimlere eğitimlerin arttırılması yönünde talimat verdi.