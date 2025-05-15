10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, engeller aşıldı.

Düzenlenen etkinlikte engelli bireyler tren yolculuğuna çıkarıldı. Etkinlik kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği’yi ziyaret edildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci yaptığı konuşmasında; "10-16 Mayıs Engelliler Haftasını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Bugün de ‘Engelsiz Ekspres’ adını verdiğimiz tren gezimizle engelleri aşarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği ilçesine engelsiz kızlarımızla kültürel ve tarihi bir ziyaret gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi kızlarımız çok mutlu bizlerde çok mutluyuz. Hep birlikte engelleri aşıyoruz" dedi.