Erzincan’da, "Doğal Olan Normal Doğum" eylem planı kapsamında yürütülen E8: Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi faaliyeti çerçevesinde il genelindeki sağlık tesislerinde görev yapan ebelere yönelik verilen eğitimler tamamlandı.

Eğitim programı sonunda, eğitmenlere Teşekkür Belgeleri, katılımcı ebelere ise Katılım Belgeleri takdim edildi. Belgeler, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Furkan Tan tarafından verildi.

Programda doğum hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.