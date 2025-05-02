Erzincan-Sivas kara yolunda dorsesi beyaz eşya yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kayseri’den Kırgızistan’a beyaz eşya taşıyan tır, Sakaltutan Geçidi’nde devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.