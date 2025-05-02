Bursa Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki 300 kursiyere çevre bilinci eğitimi verildi.

BURSA (İGFA) - Gerçekleştirilen eğitim programında sıfır atık, iklim değişikliği ve enerji verimliliği konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimler sayesinde katılımcılar, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları kazanırken; kaynakların etkin kullanımı, atıkların azaltılması ve geri dönüşümün önemi konularında da bilinçlendirildi. Eğitimlerde, bireysel katkıların çevresel sorunların çözümündeki etkisine dikkat çekildi. Ayrıca sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal farkındalığın artırılması da hedeflendi. Kursiyerlerin interaktif katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, günlük hayatta uygulanabilecek pratik bilgiler de paylaşıldı.

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, eğitim çalışmalarına katılımın önemini vurguladı.