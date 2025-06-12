Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen "Azerbaycan’da Yatırım ve İş Fırsatları" toplantısında, iki ülke arasında yeni ekonomik iş birliklerinin yolları arandı.

Erzincan TSO ev sahipliğinde, Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Ofisi tarafından "Azerbaycan’da Yatırım ve İş Fırsatları" başlıklı önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaretin ve yatırımların geliştirilmesine yönelik düzenlenen buluşmada, iki ülkenin ekonomik ve sosyal ilişkileri bir kez daha pekiştirildi.

Toplantıya; Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ticari Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve çok sayıda iş insanı katıldı. Programın açılışı Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, geçtiğimiz ay Bakü’de gerçekleştirilen tarım ve sanayi fuarına Erzincan’dan katılım sağladıklarını belirterek, "Fuar sırasında gelecekte birlikte neler yapabileceğimizi ve nasıl iş birliği sağlayabileceğimizi konuştuk. Bugün ise burada, kardeş ülke Azerbaycan’ı yatırım ve iş fırsatlarını görüşmek üzere ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Erzincan, iki devlet bir millet felsefesiyle, tarih boyunca Azerbaycan’la derin bağlar kurmuş; dostluğun ve kardeşliğin merkezi olmuştur" dedi.

Tanoğlu, Erzincan’ın jeopolitik konumu, genç nüfusu, gelişen sanayi altyapısı ve zengin doğal kaynaklarıyla bölgenin yükselen yıldızı olduğunu vurguladı. "Yakın gelecekte Erzincan ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin daha da artacağına ve yeni ortaklıklara imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"280 milyonluk pazara gümrüksüz erişim"

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ticari Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ise konuşmasında, Türk yatırımcılarına Azerbaycan’ın sunduğu avantajları anlattı. Taghiyev, Nahçıvan ve Karabağ bölgeleri de dahil olmak üzere 9 organize sanayi bölgesinde yatırımcılara çeşitli teşvikler ve muafiyetler sağlandığını, ülkesinin 10 ülkeyle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 280 milyon nüfuslu pazara gümrüksüz erişim imkanı bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın tarım, hayvancılık, lojistik, enerji, tekstil ve turizm gibi pek çok alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Taghiyev, "Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerde modern sulama sistemleri, entegre çiftlikler ve yem üretimi gibi alanlarda ciddi yatırım fırsatları sunuyoruz. Yatırımcılara önemli vergi muafiyetleri ve teşvikler sağlanıyor. Ayrıca yeşil enerjiye geçiş ve çevre teknolojileri konusunda da girişimcilere büyük fırsatlar var" dedi.

"Türk yatırımcılar için yeni fırsatlar"

Taghiyev, son iki yıl içinde Türkiye’den Azerbaycan’a giden 20’den fazla yatırım misyonu için kapsamlı programlar düzenlediklerini ve bu kapsamda birçok Türk yatırımcının Azerbaycan’da şirket kurduğunu ifade etti. Halihazırda tarım, yenilenebilir enerji, tekstil, mobilya, madencilik ve kimya gibi 10’dan fazla sektörde aktif yatırım süreçlerinin sürdüğünü söyledi.

Ticaretin artırılması temel hedef

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir zirve yaşadığını ve enerji iş birliği başta olmak üzere küresel projelere birlikte imza atıldığını dile getirdi. Aliyev, Nahçıvan üzerinden Azerbaycan-Türkiye sınırının daha etkin kullanılması ve Zengezur bölgesi üzerinden ticaretin artırılması gerektiğini vurguladı.

Toplantı, iş insanlarının sorularının yanıtlanması ve Azerbaycan’ın yatırım ortamı hakkında bilgilendirme yapılmasıyla sona erdi.