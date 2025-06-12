Mersin’de sabahın ilk saatleriyle birlikte gün doğumu manzarası ve güneşin Akdeniz’e yansıttığı yakamoz mest etti.

Gün doğumu Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de muazzam bir manzara sunuyor.Sahil boyunca altın sarısıyla doğan güneş ayrı bir görsel güzellik sundu. Sabahın sakinliği ve denizin durgunluğuyla birlikte güneşin yansıttığı yakamoz ise izlemesi keyif veren görüntüler oluşturdu.

Tatil sezonun yeni açıldığı kentte gün doğumu ile birlikte nadirde olsa denize girenlerin olduğu gözlemlendi.