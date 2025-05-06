Erzincan Valiliği’nin himayesinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla projeleri oluşturularak Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylanan Erzincan Toplu Sera Bölgesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Erzincan’da mevcut 600 dönüm olan sera alanı, projenin birinci etap yatırımları ile 900 dönüme yaklaşacak. Erzincan Toplu Sera Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle hem istihdam hem de yıllık 350 milyon liralık parasal döngü sağlanacak.

Öte yandan projenin ilk etabı için alan tahsisi yapılan 24 üretici, TKDK desteğiyle toplam 247 milyon TL hibe almaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda hibe almaya hak kazanan yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörlüğünde sözleşmeleri imzalanıyor.

TKDK Erzincan İl Koordinatörlüğünün öneri ve çalışmaları, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik çalışmaları ve Erzincan Valiliği’nin himayelerinde oluşturulan Erzincan Toplu Sera Bölgesinde onaylanan projelerin sözleşmeleri imzalanarak yatırımlara başlanıyor.

Bu kapsamda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ve Erzincan TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş’ın katılımıyla Erzincan Toplu Sera Bölgesinde yatırımcılar Badu Seracılık Limited Şirketi ile Nur Deniz Altundal’a ait toplam 17 dekar alana sahip olan ve toplam yatırım tutarları 22 milyon 568 bin 400 TL olan iki sözleşme daha imza altına alındı.

İmza töreninde yapılan açıklamada; Erzincan Toplu Sera Bölgesi çalışmalarının belirlenen takvime uygun olarak devam ettiği ve projenin tamamlanması ile Erzincan ekonomisine ve tarım sektörüne büyük bir katma değer ve istihdam sağlanacağı vurgulanarak, Erzincan’a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.