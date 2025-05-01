Meteorolojiden Erzincan ve çevresi için gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, "02 Mayıs 2025 Cuma günü (Yarın) ülkemizin doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzincan (Tercan, Üzümlü, Çayırlı) ve çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.