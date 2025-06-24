Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Erenkaya-Dağdöşü grup köy yolunda başlatılan Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmaları, kentte kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Toplam 12 kilometrelik stratejik yol güzergâhında sürdürülen asfaltlama çalışmalarını, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya yerinde denetledi.

Vali Kızılkaya, Erenkaya’dan başlayarak Ballıkavak, Gülburnu, Özlüpelit ve Dağdöşü köylerini kapsayan bu güzergâhın, Eruh ilçe merkezine ulaşımda hayati bir bağlantı sağladığını belirtti. Dağdöşü üzerinden Dönerdöver, Dadaklı, Tünekpınar, Dikboğaz, Bingöl, Gönüldalı ve Mışar bölgelerine uzanan yol hattı, kırsaldaki vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Çalışmalar, İl Özel İdaresi’ne ait Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisi’nde üretilen yerli ve milli malzemelerle yürütülüyor. Kurumun kendi ekipman ve personeliyle hayata geçirilen projede, bütçe tasarrufu ve verimlilik ön planda tutuluyor.

Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar kırsalda 100 kilometre sıcak asfalt ve 450 kilometre yol bakım-onarım çalışması olmak üzere toplam 550 kilometre yol çalışması hedeflediklerini söyledi. Vali Kızılkaya, "Bu hizmetler ihale yoluyla yapılsaydı maliyet dört kat artacaktı. Kendi imkânlarımızla daha etkin, hızlı ve ekonomik çözümler üretiyoruz" dedi.

Siirt genelinde modern ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kızılkaya, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standardını yükseltmeye kararlı olduklarını belirtti.