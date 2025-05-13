Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi mahallesi Selvili Sokak ve Güzelkent Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla, toplam 150 metre uzunluğundaki güzergahta 250 ton asfalt serimini tamamladı.

Altyapı çalışmalarının tamamlamasının ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Kartepe Belediyesi, yolların uzun süre dayanıklı ve güvenli kalmasını sağlamak adına yüksek kaliteli asfalt malzemesiyle uygulama yaptı. Mahalle yolları daha modern bir görünüme kavuştu. Ertuğrulgazi mahallesi Selvili Sokak ve Güzelkent Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla, toplam 150 metre uzunluğundaki güzergahta 250 ton asfalt serimi tamamlandı.

"Önceliğimiz halkımızın memnuniyeti"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bölgede yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek saha ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Kocaman yaptığı açıklamada "Kartepemizin her mahallesinde, altyapıdan üstyapıya kadar kapsamlı bir hizmet planlamasıyla ilerliyoruz. Ertuğrulgazi Mahalle’sinde altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz, yollarımızın standardını artırmak adına hemen harekete geçtik. Asfalt serim, parke döşeme ve yol bakım-onarım çalışmalarımız ilçe genelinde hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.