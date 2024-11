Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların süre geçirmek için yerde yatmalarına ve duran toplarda vakit geçirmesine değinerek “Yatan oyuncuyu iki dakika kenarda bekletip takımı 10 kişi oynayacak. Hadi bakalım, yatsınlar” dedi.

Trendyol 1.Lig’in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam karşılaşmayı değerlendirdi. Sağlam, “Üç tanesini içeride, birini Malatya’da oynayacağımız güzel bir periyot görünüyordu. İstediğimiz gibi geçebilirsek 4 maç sonunda altımızdaki takımlarla puan farkını açabiliriz diye beklentimiz oluşmuştu. Bunu yaparken ilk maça odaklanıp en yakın takipçimiz karşısında kazanıp, altımızdakiyle bu hafta itibarıyla da puan farkını açmak istiyorduk. Maça iyi başladık. İlk devrenin geneli bizim açımızdan iyiydi. Çabuk oynamaya çalıştık, kenarlara geldiğimizde ceza sahası içine yapılan ortalarda iyi yerleşim yapabilsek gol ve daha fazla pozisyon bulabileceğimiz ortamlar oluştu. İlk yarıyı birden daha fazla gol atarak tamamlamamız gerekiyordu. Böyle maçlarda ikinciyi atmadığın süre içinde rakibi de hep canlı tutuyorsun" ifadelerini kullandı.

“Hakemin uydurma korneriydi”

Bu sene kornerden ilk gollerini yediklerini vurgulayan Sağlam, "Korner değildi ama hakemin uydurma korneriydi. Bu kadar net pozisyonu kornere dönüştürecek hakemleri de sorgulamak lazım. Çok net görüyoruz. Orası ayrı. Bizim sorgulamamız gereken oradaki paylaşım ve sorumluluk. Atınç’a verdiğimiz oyuncunun rahat vurdurması. Kalemize gelen top maalesef gol oldu. Geri dönüşlerimiz zayıf oldu, rakibi karşılamada zorlandık. Talihsiz bir pozisyonda kendi kalemize attığımız golle geri düştük. Hamleler yaptık. Daha sakin oynamamız gerekiyordu. Rakip iyice kendi yarı alanına çekildi ki en iyi yaptığı işlerden bir tanesi bu. İkinci attığımız gol aslında oyuncularımızdan istediğimizdi. Daha fazla sayıda yapmamız gereken işti. Çok basit pas hataları yaptık, çok kolay toplar kaybettik. Bu da oyunun dengesinin rakibe biraz daha kaymasını sağladı. Bunun yanında oyunu bırakmamamız, oyuncularımızın son saniyeye kadar oyunda kalmaları, verdikleri kavga, mücadele takdir edilecek konu. Sonuçta 2 puan kaybettiğimiz için bir yandan üzülürken diğer yandan en azından 1 puan alıp liderliği bırakmamış olmak ve son dakikalarda gelen golün coşkusu başka oluyor. Bunu yaşamış olmak üzülürken bizi mutlu etti" diye konuştu.

“Türk futbolunun kanayan yaralarından biri bu. Önerim 2 dakika kenarda bekletmek”

Süre geçiren oyunculara da tepki gösteren Ertuğrul Sağlam, "Vurgulamak istediğim bir konu da şu; 4 veya 5 maç sonu toplantısında aynı konuya değindim. Türk futbolunun kanayan yaralarından biri. En yukardaki de, en alttaki de yapıyor. Üst ligde maç yöneten hakem de izin veriyor. Bir kalecinin 10 defa uyarıldığını ilk kez görüyorum. 3 defa uyarırsın dördüncüde de kartını verirsin. Atılan her aut, her taç, her faul, her duran topun 30 saniyede atılma mecburiyeti yok. Önerim olacak; Türk futbolunda seyir zevkini artırmak istiyorsak, statlara daha fazla taraftar gelsin istiyorsak yerde yatarak ve kullanılacak atışlardaki vakit geçirme işini ve yalandan sakatlık numarası yapma işini bir şekilde çözmemiz lazım. Önerim şu; yatan oyuncuyu kenara alıp 2 dakika bekleteceksin, o takım 2 dakika 10 kişi oynayacak. Hadi bakalım yat bundan sonra. Dolayısıyla bugün yine dönem dönem oyunun temposunu yükseltmeye çalıştık. Birini kaldırırken öteki yatıyor. Yarım dakika yatıyor, doktor girmeden ayağa kalkıyor. Onu kaldırırken öteki yatıyor. Bir şekilde bu işi halletmek lazım. Biz bunun sıkıntısını çekiyoruz, televizyondan izleyen de çekiyor. İşin keyfi kaçıyor. Futbolu yönetenler buna çözüm bulmalı. Bugün de hakemin izin verdiği birçok pozisyon oldu ama bu işin sıkıntısını çekiyoruz. Yapmamız gereken bir iş var. Değişecek gibi görünmüyor. Bunu bir şekilde kendi içimizde golleri bulup rakibi hızlı oynatacaksın gibi çözümler üreteceğiz. Bugün özel bir gün. Bizim hayatımıza değer katan, yön veren, bizim için kutsal olan öğretmenlerimizin tebrik ediyorum. Ben de bir beden eğitimi öğretmeniyim” şeklinde konuştu.

“Cuma günü 3 puan getirecek takımla sahaya çıkacağız”

Genel değerlendirmenin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ertuğrul Sağlam, “Kısa sürede fiziksel olarak yorgun olan arkadaşlarımızı toparlamak, içerde oynayacağımız bir maçı da kayıpsız geçmek adına cuma gününe kadar yoğun bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bugün kaybettiğimiz 2 puanı en azından Adanaspor’u yenerek, inşallah oyunu da güzel oynayarak önümüzdeki haftanın sonunda da lider olmanın planlarını yapacağız. Yarın antrenmanımız var. Oyuncularımızın durumunu tespit edip karar vereceğiz. Markao’nun cezası bitiyor. Caner’in sağlıklı olarak oyunu tamamlaması bizi sevindiriyor. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Cuma günü bize 3 puanı getirecek, 3 puanı getirirken de sahada mücadele seviyesini en üst düzeyde tutabilecek ve yanında oyun kalitesini ekleyebilecek bir takımla sahaya çıkacağız. Şüpheniz olmasın.

“Milli maçtan sonra yorgunluk olabiliyor”

Milli maçtan dönüşte yolları çok uzun. Maç oynuyorlar. Bir yandan milli oyuncumuzun olması takımın kalitesi ve izlenebilirliği açısından, uluslararası seviyede oyunculara sahip olmanın avantajıyken bir yandan da milli ara dönemlerinde oyuncularımız sakatlanmasın diye dua ediyoruz. Milli takım dönüşlerinde bazen yorgunluk olabiliyor. Bu da bu işin içinde var” yanıtlarını verdi.

“Ekonomik olarak süper gitmiyor ama krize dönüşecek bir şey de yok”

Sosyal medyada Mendes’in kulübün hesaplarını takip etmeyi bırakması ve sorun olduğuna dair bilgi paylaşımlarına da açıklık getiren Sağlam, “Mendes konusunda kulüp içinde yaşanan bir sıkıntı yok ama dışarıda fırtınalar kopuyor. Bu konularda biraz daha hassas olunması lazım. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmamalı. Böyle haberler yapmasınlar. Gerçekleri öğrenmeden inanıp yorum yapmasınlar. Kulübümüzde ekonomik anlamda her şey süper gitmiyor ama krize dönüşecek bir şeyimiz de olmadı. Oyuncularımızın herhangi bir sıkıntısı yok” ifadelerini kaydetti.