Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yönelik hem sağlık hem de güvenlik açısından çeşitli bilgiler paylaştı. Bayramın sağlıkla, huzurla ve sorunsuz bir şekilde geçmesi için dikkat edilmesi gereken konulara değinen Dr. Erşan; kurban kesimi, hijyen, et tüketimi ve bayram seyahatleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Gelişi güzel, açık alanlarda yapılan kesimlerin çevre sağlığını tehdit ederek bulaşıcı hastalık riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Erşan, "Kurban kesimi, mutlaka yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş ve denetlenen alanlarda yapılmalı. Kesim işlemleri sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalı. Kurbanlık hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olması ve hijyenik şartlarda kesilmesi, hem halk sağlığı hem de bireysel sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Kesim sonrasında hayvanlarla temas eden kişiler mutlaka ellerini bol su ve sabunla yıkamalı. Ayrıca kesim alanlarının temizliğine dikkat edilmeli, kurbanlık hayvanların hastalık belirtisi bulunan iç organları ve diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir. Bu basit önlemlerle enfeksiyon riskini azaltmak mümkündür" diye konuştu.

"Et tüketiminde ölçü önemli"

Kurban Bayramı’nda et tüketiminin arttığına işaret eden Dr. Erşan, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı: "Kurban eti, kesimin ardından en az 12 ila 24 saat dinlendirilerek tüketilmelidir. Bu, hem etin lezzeti hem de sindirimi açısından önemlidir. Aşırı yağlı ve kavrulmuş et tüketiminden kaçınılmalı. Kalp hastaları, tansiyon ve diyabet hastaları kırmızı eti az miktarda ve mümkünse haşlama veya ızgara olarak tüketmelidir. Etlerin saklama şartları da hayati önem taşımaktadır. Çiğ ve pişmiş etler birbirine temas etmeyecek şekilde, buzdolabında uygun ısılarda muhafaza edilmelidir. Gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için hijyen kurallarına mutlaka uyulmalıdır."

Seyahat edenler için uyarılar

Bayram süresince seyahate çıkacak vatandaşları da unutmayan Dr. Erşan, artan trafik yoğunluğuna ve muhtemel kaza risklerine karşı uyarılarda bulundu ve "Bayram tatilinde yolculuk yapacak vatandaşlarımız, yola çıkmadan önce araçlarının teknik bakımlarını mutlaka yaptırmalı. Sürücüler uykusuz ya da yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeli. Emniyet kemeri sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtarıcıdır; lütfen ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uymak her zaman önemli ancak bayram döneminde çok daha fazla dikkat gerektiriyor. Bayramı sevdiklerimizle birlikte huzur içinde geçirebilmek için önce kendi can güvenliğimizi sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileğiyle"

Dr. Mehmet Erşan, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı zamanlardır. Bu manevi havayı yaşarken sağlığımıza dikkat etmeyi ihmal etmeyelim. Alacağımız küçük önlemler yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilir. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.