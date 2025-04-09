İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla Ağırnas ve Gesi Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, tesislerin fiziki durumunu yerinde inceleyen Dr. Erşan, mevcut şartlar ve ihtiyaçlar hakkında görevli hekim ve sağlık çalışanlarından bilgi aldı. Ayrıca, talepleri dinleyerek sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak için yapılabilecek iyileştirmeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Dr. Erşan’a incelemeleri sırasında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşıkan, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz ve teknik ekibi eşlik etti.