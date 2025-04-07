Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genellikle genç yaşta ortaya çıkan "Keratokonus" hastalığının tedavisinde devrim niteliğinde olan "Cross Linking" ameliyatları yapılmaya başlandı.

Çorum’da sağlık çalışmalarında bir ilke daha imza atıldı. Özellikle genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan ve korneanın incelmesiyle birlikte bombeleşmesine sebep olan Keratokonus hastalığının tedavisi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, devrim niteliğinde bir yöntem olan "Cross Linking" ameliyatları başladı. Bu yenilikçi tedaviyle korneanın yapısal direncini artırarak hastalığın ilerlemesini durdurmayı ve hastaların görme kalitesini korumak hedefleniyor.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, Göz Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin’den Cross Linking ameliyatı ve tedavi süreci ile ilgili bilgi aldı.

Şahin ve ekibini tebrik eden Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, "Hastanemiz her zaman en güncel ve etkili tedavi yöntemlerini hastalarımıza sunmayı hedeflemiştir. Keratokonus gibi ilerleyici bir göz hastalığında erken müdahale hayati öneme sahiptir. Cross Linking yöntemi sayesinde, hastalığın ilerlemesini durdurarak hem görme kaybını önlüyoruz hem de hastalarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Geçtiğimiz süreçte kornea naklindeki başarısı ile gündeme gelen göz hastalıkları kliniğimizin her geçen gün daha ileriye gitmesi bizi gururlandırıyor. Bu süreçte kısa süre içerisinde 3. kornea naklinin de hastanemizde yapılması gurur vericidir" dedi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin her geçen gün işlemsel hacmi ve nitelikli işlem ve merkez sayısı açısından istikrarlı ve hızla artan bir büyüme grafiği çizdiğini belirten Komut, hastanenin artık genel ve nadir pek çok hastalığı klinik bazlı ve multidisipliner olarak yönetebilecek yetkinlikte olduğunu belirtti. Komut, ayrıca tıbbi cihaz alt yapısı, fiziki ve teknik alt yapı yanında nitelikli insan kaynağı açısından da hastanemizin gelişimi için İl Sağlık Müdürlüğü, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı ile kesintisiz ve yüksek işbirliği içerisinde çalışmalarının artarak devam ettiğini vurguladı.