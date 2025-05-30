Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Erenler’e kazandırılması planlanan projeler ve yatırımlar ele alınırken, kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kentsel Dönüşüm başta olmak üzere ilçeye kazandırılmak istenen yatırım ve projeler görüşüldü. Başkan Şenol Dinç, Bakan Murat Kurum’un ziyaretinin ardından ise Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’i makamında ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili Başkan Şenol Dinç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza Erenlerimiz için planladığımız projelerimizi paylaştık. Erenlerimizin gelişimi ve geleceği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği ve ilçemize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.