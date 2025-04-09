Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara karşı çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Daha güzel bir Erenler için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleşen çalışmalar kapsamında mahallelerde vatandaşları rahatsız eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor ardından çevre düzenlemesi gerçekleşiyor. Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "İlçemizde rahatsızlığa ve tedirginliğe sebebiyet veren metruk binaların yıkımını ekiplerimiz titizlik ile gerçekleştiriyor. Daha güzel bir Erenler için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.