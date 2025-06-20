Erenler’de düzenlenen Sakarya 1. Türk Müziği Festivali geniş katılım ve ilgi ile tamamlandı.

Erenler Belediyesi ve Sakarya Halk Müziği Derneği tarafından organize edilen Sakarya 1. Türk Müziği Festivali ikinci günde gerçekleşen Sakarya Türk Sanat Müziği Kent Topluluğu Konseri ile tamamlandı. En güzel eserler muhteşem performanslar ile vatandaşlarla buluştu. Hususa ilişkin konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bu yıl 1’incisini düzenlediğimiz Türk Müziği Festivali birbirinden güzel eserlerinden seslendirilmesiyle gerçekleşti. Hatıralarımıza yer edinen programda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize ve emeklerinden dolayı değerli sanatçılarımız ile mesai arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.