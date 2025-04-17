Odunpazarı Belediyesi, Erenköy, Huzur ve Çankaya mahallelerinde uzun yıllardır vatandaşların çözüm beklediği imar planı sorununa neşter vurdu. 220 hektarlık bir alanı kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı ile bölgede yapılaşma şartları iyileştirildi.

Geçmişte 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında hazırlanan Islah İmar Planlarıyla 2 kat olarak planlanan bölge, artık ayrık nizam 4 kata çıkıyor. Yeni plan, hem vatandaşların mülkiyet haklarını güçlendiriyor hem de afet güvenliğine katkı sağlıyor.

"Odunpazarı’nda dönüşümün adı adalet, eşitlik ve planlı gelişimdir"

Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, planın bölge halkı için yıllardır beklenen bir müjde olduğunu vurguladı: "Erenköy, Huzur, Çankaya mahallelerimizde hemşehrilerimiz uzun zamandır kart artışı bekliyordu. Bu düzenlemeyle birlikte yalnızca kat hakkı artmıyor; yaşam kalitesi, güvenlik ve kentsel estetik de artıyor. Vatandaşlarımız artık daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir binalarda yaşamlarını sürdürebilecek. Bu plan, hem bugünün ihtiyaçlarını hem de yarının şehirlerini gözeterek hazırlandı. Odunpazarı’nda dönüşümün adı adalet, eşitlik ve planlı gelişimdir" dedi.

Vatandaşlar yıllardır bekledikleri kat artışı hakkını elde etmektedirler

Plan, her ne kadar 6306 ve 5393 sayılı kanunlar çerçevesinde doğrudan bir "Kentsel Dönüşüm Projesi" olmasa da, parsel ve ada bazlı dönüşümün önünü açarak bölgedeki yapı stokunun yenilenmesini teşvik ediyor. Aynı zamanda müteahhitlerin sürece dahil olmasıyla birlikte dönüşümün hız kazanması da bekleniyor. Planlama sürecinde mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak hem ada bazlı dönüşüm hem de parsel bazlı yenilemelerin önü açık bırakıldı. Böylece vatandaşlar, bireysel olarak da yapılarını yenileyebilecektir. Kısacası, bu mahallelerimizde vatandaşlar yıllardır bekledikleri kat artışı hakkını elde etmekte oldukları belirtildi.

Odunpazarı Belediyesi’nin kararlı tutumu ve halk odaklı yaklaşımı sayesinde, yıllardır süren bir belirsizlik sona eriyor. Kazım Kurt yönetimindeki belediye, sadece yapıların değil, yaşamların da dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.