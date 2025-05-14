Van’ın İpekyolu ilçe sınırlarında yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nda zehirli radde engereği görüntülendi.

Van Gölü Havzası’nda bulunan Erek Dağı’nda doğa gezisi yapan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, nadir görülen radde engerek yılanına denk geldi. Coşar, o anları saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde yılanın bir fare avladığı ve onu yutmaya çalıştığı anlar yer aldı. Daha önce yalnızca Hakkâri ve Ağrı’da görüldüğü bilinen bu zehirli tür, Van’da ilk kez kayıtlara geçmiş oldu.

"Bu nadir türü koruyalım"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ferzende Coşar, bu türün Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olduğunu belirtti. Erek Dağı’nda doğa yürüyüşü sırasında radde engereğine rastladığını ifade eden Coşar, "Bugün Erek Dağı’na çıktım. Doğayla iç içe olduğumuz bu tür yürüyüşlerde farklı canlı türlerine rastlamak mümkün, özellikle de yılanlara. Birçoğu hâlâ tam olarak tespit edilememiş ya da halk tarafından görülse de türleri bilinmediği için kayıtlara geçmemiş durumda. Bugünkü yürüyüşümde, çok zehirli bir yılan türü olan radde engereği ile karşılaştım. Bu tür, özellikle bu bölgede sıkça görülüyor. Dağa çıkan herkese bir uyarıda bulunmak istiyorum, lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Aynı zamanda sizlerden istirham ediyorum; yılanları öldürmeyin. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyin. Çünkü onlar, ekosistemimizin ayrılmaz ve kıymetli parçalarıdır. Radde engerek yılanı yalnızca Ağrı, Hakkâri ve Van illerimizde yaşamaktadır. Bu nadir türü koruyalım, doğaya saygı gösterelim" dedi.