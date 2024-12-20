Konya’nın Ereğli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında “Çiçek Serası Geliştiriliyor Projesi” protokolü imzalandı.

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük, Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sunulan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Çiçek Serası Geliştiriliyor Projesi” protokolünün imzalandığını belirtti. Kamil Küçük, desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür ederek, projenin Ereğli için hayırlı olmasını diledi.