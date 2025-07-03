Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan ’Bilim Merkezi, Teknoyörük projesi için gelişmiş bilgisayarlar ile okullara Tübitak kütüphanesi müjdesi aldıklarını söyledi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, MHP Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan ve Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, projelerini ve gelecek hayallerinin Bakan Kacır’a sundu. Bakan Kaçır ise, Erdemli için planlanan teknolojik yatırımların müjdesini verdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ziyaretle ilgili paylaşımında: "Belediyemizin Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitim gören öğrencilerimizle birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ı, milletvekilimiz Dr. Levent Uysal, İl Başkanımız Ömer Gürsoy ve İlçe Başkanımız Erol Erdoğan ile birlikte ziyaret ettik. Ziyaretimizde öğrencilerimiz, projelerini ve gelecek hayallerini Bakanımıza sunma fırsatı buldu. Bakanımızdan, Erdemlimiz adına planladığımız teknolojik yatırımların müjdesini de aldık.Sanayi ve Teknoloji Bakanımız’dan Erdemlimize Müjde. Erdemli’ye Bilim Merkezi. Teknoyörük öğrencilerimizin eğitim aldığı atölyeye gelişmiş bilgisayarlar. Okullarımıza Tübitak kütüphanesi"dedi.