Mersin'in Erdemli ilçesinde ekmeğini denizden çıkaran 54 balıkçıya belediye tarafından ekipman desteği sağlandı. Programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara,' Bunlar sadece birer ekipman değil, 'Biz sizin yanınızdayız' demenin bir ifadesidir. Çünkü siz denize açılırken sadece kendi rızkınızın peşinden gitmiyorsunuz. Erdemli'nin, Mersin'in, ülkemizin bereketini de denizden çıkarıyorsunuz'dedi.

Türkiye'nin tarımdan hayvancılığa kadar önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'de bir çok aile de balıkçılıkla geçiniyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında da büyük ve küçük teknelerle deniz ürünleri avcılığı yapılıyor. Erdemli Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ilçedeki 54 balıkçıya toplam 646 adet ekipman desteği hibe edildi. Yeşil ruhsatlı balıkçılara Erdemli Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programda yeşil ruhsatlı 44 küçük ölçekli tekne sahibi balıkçıya 440 adet karides ağı ile 88 adet fanya dağıtıldı. 10 trol balıkçısının her birine 1 balya trol ağı desteği verildi. Destekten yararlanan 54 balıkçının tamamına ayrıca termal yağmurluk ve çizme teslim verildi.

Balıkçılarla bir araya gelen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Akdeniz'in incisi Mersin uzun kıyı şeridi, balıkçı barınakları, yetiştiricilik tesisleri ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen su ürünleri merkezlerinden biridir. Erdemlimizde çalışkan insanıyla ve köklü balıkçılık kültürüyle Mersin'in en önemli balıkçılık merkezlerinden biridir. Bugün de sıradaki desteğimizi siz denizci kardeşlerimize, balıkçılarımıza ulaştırmak için buradayız. Siz 'Vira Bismillah' diyerek denize açılırken, fırtınaya yakalandığınızda üzerinizde koruyacak bir termal yağmurluğunuz, çizmeniz, ekmek teknenizin en önemli aracı olan sapasağlam bir ağınız olsun istedik' diye konuştu.

Başkan Kara:' Balık ekmek festivali düzenleyelim, emeği tanıtalım'

Bugün dağıttıkları ekipmanların denizin bütün zorluklarını ortadan kaldırmayacağına da vurgu yapan Başkan Kara,' Şunu bilmenizi isterim, bunlar sadece birer ekipman değil, 'Biz sizin yanınızdayız' demenin bir ifadesidir. Çünkü siz denize açılırken sadece kendi rızkınızın peşinden gitmiyorsunuz. Erdemlinin bereketini, Mersin'in bereketini, ülkemizin bereketini de denizden çıkarıyorsunuz. Belediyemiz her bir sorununuzda yanınızda, kapımız her zaman size açık. İnşallah bir gün yine burada, bu güzel balıkçı barınağında hep birlikte Erdemli Balık Ekmek Festivali düzenleyelim. Balıkçımızın emeğini tanıtalım, denizin bereketini vatandaşlarımızla buluşturalım. Çocuklarımız balıkçılığı tanısın, misafirlerimiz Erdemlinin lezzetini tatsın' ifadelerini kullandı.

Erdemli Belediyesi'nin desteğinden memnun olduğunu anlatan balıkçılardan Ayşe Kaplan, verilen desteğin önemli olduğunu söyledi. Erdemli Su Ürünleri Başkanı İsmail Taş, verilen desteğin önemli olduğunun altını çizerek Başkan Kara'ya teşekkür etti.