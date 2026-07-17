Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il şampiyonu olan MSK U10 ve U11 basketbol takımlarını ağırlayarak, sporun Mersin'i bir arada tutan en güçlü bağlardan biri olduğunu belirtti. Seçer, altyapıya verdikleri önemle hedeflerinin, Mersin'i yeniden 'basketbol şehri' kimliğine kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Başarılı bir sezon geçirerek il şampiyonu olan Mersin Spor Kulübü (MSK) U10 ve U11 basketbol takımları, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Geleceğin basketbolcularını yetiştirmek amacıyla kurulan MSK Akademi bünyesinde mücadele eden takımlardan U10 ekibi 2026 sezonunu 21 maçta 21 galibiyetle namağlup tamamlarken, U11 takımı ise 21 maçta 19 galibiyet elde etti. Şampiyon sporcular, kazandıkları kupayı Başkan Seçer'e takdim etti.

'Spor, Mersin'i bir arada tutan en güçlü bağlardan biridir'

Başkan Seçer, 2026 sezonunu şampiyonlukla kapatan U10 ve U11 takımlarını kutlayarak başladığı konuşmasında, sporun yalnızca başarı ve rekabetten ibaret olmadığını vurguladı. Takım sporunun çocuklara birlikte mücadele etmeyi, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı, yardımlaşmayı, taktik ve strateji geliştirmeyi, sorunlara çözüm üretmeyi öğrettiğini belirten Seçer, sporun hayatın her alanına katkı sağlayan önemli bir eğitim aracı olduğunu söyledi. Sporun toplumsal yönüne de dikkat çeken Seçer, sahada mücadele eden sporcular kadar tribündeki seyircilerin de bu birlikteliğin bir parçası olduğunu ifade etti. Spora verdiği önemin nedenlerini aktaran Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değinerek, 'Bir yönetici ve Mersin gibi kozmopolit bir şehirde görev yapan bir belediye başkanı olarak, şehrimizin çok renkli ve heterojen yapısını bir arada tutmanın, kentteki huzuru ve Mersinlilik bilincini tesis etmenin yollarından bir tanesinin de spor olduğunu düşünüyorum' dedi.

'MSK denince akla Mersin gelsin istiyoruz'

Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından da bahseden Seçer, MSK'nın da bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren MSK'nın temel amacının, bir belediye takımı olmanın dışında, belediye destekli bir şehir takımı oluşturmak olduğunu ifade eden Seçer, 'Hedefimiz, görev yaptığımız dönemde bu anlayışı sağlam bir zemine oturtmak, temellerini sağlam atmak ama bu takımın da şehrin takımı olduğu bilincini kente yaymaktır. MSK denince akla Mersin gelsin istiyoruz' dedi. Seçer ayrıca, şehrin bir takımı sahiplenmesinin çok önemli olduğunu kaydederek, temel gayelerinin de bu olduğuna dikkat çekti.

'Amacımız 'basketbol şehri' hüviyetini Mersin'e tekrar kazandırmak'

Seçer, sporda dönemsel başarı ve başarısızlıkların doğal olduğunu belirterek, önemli olanın kulübün istikrarlı bir anlayışla yoluna devam etmesi olduğunu söyledi. Kulübün yönetim anlayışı ve temel prensipleri açısından istikrarlı bir çizgide ilerlediklerini ifade eden Seçer, altyapıya verdikleri önemin her geçen gün arttığını vurguladı. MSK A Takımının başarılı olmasını arzu ettiklerini belirten Seçer, 'Mersin'in tanıtımı için çok büyük katkı olur. Ben MSK'nın, alt yapıdan sporcular yetiştiren bir okul ve yuva olmasını istiyorum. Bu sayede de geçmişte 'basketbol şehri' hüviyeti olan Mersin'e, bu hüviyeti tekrar kazandırabiliriz' diye belirtti. Erkek basketbol alanında bu misyonu MSK'nın taşıdığından bahseden Seçer, 'Umut ediyorum sporcularımız önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı işler yapacaklar. Bunun yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası bazda çok değerli sporcular yetişecek. Biz bunları gördükçe çok mutlu olacağız. Bu sezonki başarınızdan dolayı her 2 takımı da kutluyorum' ifadelerini yer verdi.

'Ne kadar çok Mersinli çocuğumuzu sporla kaynaştırırsak o kadar başarılı olacağız'

Şampiyon takımlar ile ziyarette bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren MSK Başkanı Mustafa Özünlü, Seçer'in spora verdiği öneme değindi. Altyapıdan yetişen sporculara verilen desteklerin altını çizen Özünlü, 'A Takımımızın başarısıyla Mersin'in Türkiye genelinde adını duyurmuş olmasını çok önemsiyoruz. Ama bununla birlikte altyapıda ne kadar çok Mersinli çocuğumuza ulaşıp onları sporla kaynaştırırsak o kadar başarılı olacağımızın da bilincindeyiz. Ne mutlu ki bu fikrimiz doğrultusunda bu sene şampiyon olduk' diyerek Seçer'e teşekkürlerini iletti.