Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve estetik ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla park ve yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmalarına hız verdi. Hazırlanan program doğrultusunda ilçe genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda parkların bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında çim biçme ve ağaç budama işlemleri yapılırken, arızalı aydınlatma sistemleri de onarılarak parkların akşam saatlerinde daha güvenli kullanılması sağlanıyor. Ekipler ayrıca kullanım nedeniyle yıpranan bank ve kamelyaları tamir edip boyarken, kullanım ömrünü tamamlayan çöp kovalarını da yenileriyle değiştiriyor.

Çalışmaları değerlendiren Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, parkların vatandaşların nefes aldığı ve çocukların güvenle vakit geçirdiği alanlar olduğunu belirtti.

Parkları kendi evleri gibi gördüklerini ifade eden Beşikci, ilçenin estetiğini korumak, yeşil dokuyu güçlendirmek ve sosyal yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyledi. Beşikci, zamanla oluşan yıpranmaların giderildiğini, kent mobilyalarının yenilendiğini ve çevre düzenlemeleriyle daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye yetkilileri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının hazırlanan planlama kapsamında ilçe genelindeki tüm mahallelerde devam edeceğini bildirdi.