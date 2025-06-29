Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinin kırsal mahallelerinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Küstüllü ile Kızılen mahalleleri arasındaki 4 bin 200 metrelik bağlantı yolu, altyapı, genişletme ve asfalt kaplama işlemlerinin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, bölge halkı ve üreticiler daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu. Şubat ayında başlayan çalışmalarda yol, genişletilerek 5 metreden 9 metreye çıkarıldı. Altyapı ve zemin güçlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sathi asfalt kaplama yapılarak ulaşım modern hale getirildi.

Yolun hem iki mahalle arasındaki bağlantıyı sağlaması, hem de bölgedeki üreticiler için ana geçiş güzergâhı olması nedeniyle önem taşıdığı bildirildi.

"Üretici artık ürününü daha güvenli taşıyacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğünde yol asfalt saha amiri olarak görev yapan Emrah Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Erdemli’ye bağlı Küstüllü ile Kızılen Mahallesini birbirine bağlayan yolda, 4 bin 200 metre sathi asfalt kaplama çalışması yaptık. Yolumuz dar ve bozuktu. Genişletme, altyapı ve zemin güçlendirme çalışmalarının ardından asfalt kaplamasını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

Yolun özellikle üreticiler açısından kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yolumuz, sadece mahalleleri değil, aynı zamanda üretim sahasını da birbirine bağlıyor. Üreticilerimiz artık ürünlerini daha konforlu ve güvenli bir şekilde taşıyabilecek. Bu da hem zamandan hem maliyetten tasarruf anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bu yol dört dörtlük oldu"

Küstüllü Mahalle Muhtarı Ali Issı ise yapılan çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, "Burası hem bağlantı yolu, hem üretim bölgesi. Domates üretimi çok yoğun. Yolumuz çok kötüydü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e durumu ilettik, sağ olsun ilgilendi. Tarihte görülmemiş bir çalışmayla yol dört dörtlük oldu" ifadelerini kullandı.