Gaziantep’te faaliyetlerini sürdüren Erdem Koleji, Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu’nun katılımıyla özel bir program gerçekleştirdi. Kalyoncu ailesi, yapının mimarları ve gönülden ev sahipleri olarak programa katıldı.

Etkinlik, Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez ile Orhan Cemal Kalyoncu’nun gerçekleştirdiği açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, eğitime duyulan inanç ve kurumun geleceğe yönelik hedefleri vurgulandı. Açılışın ardından katılımcılar, okulun farklı birimlerinde hazırlanan yıl sonu sergilerini gezdi. Bakırcılık, resim, kodlama ve drama atölyelerinde sergilenen öğrenci çalışmaları büyük beğeni topladı. Müzik sınıfında gerçekleşen mini koro konseri güne renk katarken, spor salonunda jimnastik, karate ve okçuluk branşlarında düzenlenen gösteriler ilgiyle takip edildi.

Kodlama atölyesinde yapay zekâ temelli projeler tanıtılırken; drama sınıfında öğrencilerin sahneye uyarladığı kısa performans örnekleri dikkat çekti. Geleneksel el sanatlarını yaşatmayı amaçlayan bakırcılık atölyesi ise geçmişle geleceği bir araya getiren özel çalışmalarıyla öne çıktı.

Orhan Cemal Kalyoncu, "Eğitim sadece bir bina değil, bir ruhtur. Bugün burada bu ruhun varlığını hissetmekten büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde akademi, sanat ve spor alanlarında çeşitli başarılar elde eden öğrenciler de bu özel etkinlikte yer aldı. Katılımcılar, öğrencilerin eğitim süreçlerine dair bilgi alma ve onlarla sohbet etme fırsatı buldu.