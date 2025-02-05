Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erdek Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde bulunan ve A.D.’ye ait olan üç katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erdek Grup Amirliği ekipleri, iki itfaiye aracı ve dört personelle müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.