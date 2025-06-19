Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spor alanında profesyonel bir hizmet sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne kazandıracakları uluslararası standartlarda atletizm pisti için 18 Temmuz’da ihaleye çıkacaklarını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, "Amacımız hem Erciyes’i fonksiyonel hale getirmek hem de kaynaklarımızın yurtdışına gitmesini engelleme yönünde gayret göstermek" dedi.

Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin spor alanında ortaya koyduğu hamelde büyük katkısı olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış sporlarının dünyaca ünlü gözdesi Erciyes’i 12 ay sporun merkezi yapacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin tesis ve kapasitesini arttırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi sporun merkezi yapma yönündeki vizyonu doğrultusunda 1850 metre yükseklikte Erciyes’in eşsiz doğasında kente kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, 8 adet soyunma birimi, kapalı spor salonu ve teknik birimleriyle hizmet verirken yine Başkan Büyükkılıç’ın gayretleri ile Atletizm Pisti yapımı için düğmeye basılıyor.

2025 Nisan ayından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda imzaları atılan protokol kapsamında Kayseri’ye kazandırılacak Atletizm Pisti ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, amaçlarının Erciyes’i 12 ay sporun merkezi yapmak ve kaynakların yurt dışına gitmesinin önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Erciyes, Dünyada Sayılı Merkezlerden Birisi

Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin spor camiasının gözdesi haline geldiğini kaydederek, "Turizm alanında Kayseri’miz, Erciyes Kayak Merkezi düşüncesinde dünyada sayılı merkezlerden birisi. Başta Özhaseki bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son süreçte yapmış olduğumuz Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile adeta spor camiasının gözdesi olma yönündeki ortamını daha da pekiştirici konuma geldi. Şuanda kamp yapmak için arayan takımlardan geçilmiyor" şeklinde konuştu.

Erciyes’i Sporda Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştıracak Atletizm Pisti İhalesi 18 Temmuz’da

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılacak 17 bin 500 metrekare alanda 6 kulvarlı tartan koşu pisti, çim atletizm pisti, soyunma odası ve teknik birimlerin yer alacağı Atletizm Pisti projesi için 18 Temmuz 2025’te ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Takımlar yurtdışına gidiyor, milyonlarca Euro harcama yapılıyor ve kamp yapılıyor. Bizim merkezimizde 8 futbol sahası, 1 olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, fitness merkezimiz var. İnşallah ihalesini 18 Temmuz’da yaparak Atletizm Pistimizi de hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti.

"İyi Bir Noktadayız, Geçen Sene 30 Takım Kamp Yaptı"

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin doğasının sporcu sağlığına katkılarını bir hekim gözüyle değerlendiren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1850-2000 metre yüksekliğindeki merkezde sporcularımız daha verimli bir çalışma yapacak. Kamp merkezimizin fiziki şartları itibariyle yaz turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi’mizle birlikte Erciyes Dağı’mızı fonksiyonel hale getirip 12 aya yayma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir noktadayız, geçen sene 30 takımın kamp yaptığını paylaşmak isterim. Amacımız hem Erciyes’i fonksiyonel hale getirmek hem de kaynaklarımızın yurt dışına gitmesini engelleme yönünde gayret göstermek."

Uluslararası Standartlarda Atletizm Pisti

Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye kazandıracak Atletizm Pisti’nde 17 bin 500 metrekare alanda 6 kulvarlı tartan koşu pisti, çim atletizm pisti, soyunma odası ve teknik birimler yer alacak.

Pistin ortasında 7 bin 957 metrekarelik doğal rulo çim olarak imal edilecek çim saha bulunacak. Çim saha bölgesinde sulama ve drenaj sistemi imalatı yapılacak. Çim saha etrafında atma ve atlama branşlarının antrenman alanlarının da bulunduğu, uluslararası kurallara uygun Dünya Atletizm Birliği’nin (IAAF) onayladığı atletizm pistlerinden birisi olan dairesel kurplu sistemde, 6 kulvarlı tartan pist imal edilecek.