Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, galibiyete hasret kaldı. Mavi-siyahlılar, son 5 maçında 3 puanı bir arada göremedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, galibiyete hasret kaldı. Antrenör Uğur Kulaksız yönetimindeki mavi-siyahlılar, ligde oynadığı son 5 maçında kazanamadı. 1 beraberlik 4 yenilgi alan Kayseri temsilcisi, 19 puanı aşamıyor. Son galibiyetini sahasında Edirnespor’u 1-0 yenerek elde eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sonrasında Tepecikspor ile berabere kalarak, 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu maç akabinde Ağrı 1970spor, Maraş İstiklalspor, Kırıkkalespor, Zonguldakspor ve Sebat Gençlikspor maçlarını kaybetti.

Oynadığı 17 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik elde ederken 8 kez de sahadan mağlup ayrılan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hanesine 19 puan yazdırabildi. Mavi-siyahlılar bu hafta sahasında Turgutluspor ile karşılaşacak.