Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü izne ayrıldı. Mavi-siyahlılar yeni sezon 2. etap kamp çalışmalarını tamamladı. 17 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda geçiren Erciyes 38 FK 3. etap kamp çalışmalarına 18 Ağustos’ta başlayacak.

2. etap kampını ağır bir sakatlık yaşamadan tamamladıklarını belirten Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan, "Ağır bir sakatlık yaşamadan ikinci etap kampımızı tamamladık. Takımımız Pazartesi günü 3. ve son etap kampına başlayacak. Birçok takımın ilk etaba daha şimdilerde başladığı bir dönemde iki etap kamp yapmak ve bunları sorunsuz bir şekilde, üst düzey bir ortamda gerçekleştirmek çok kıymetli. Başkanımız Sayın Ahmet Dirgenali, Sayın vekilimiz Baki Ersoy ve yöneticilerimize çok teşekkür ederiz. Gökhan Ünal hocamız, teknik heyetimiz, personelimiz ve tüm antrenmanları sonuna kadar yapan futbolcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Üçüncü ve son kamp ile lige tamamen hazır duruma geleceğiz. Zafer bizim kaderimiz. Biz şampiyon olacağız" dedi.